Boi Garantido celebra Mês da Consciência Negra com evento dedicado às raízes afro-brasileiras

Celebração contou com apresentações da Batucada, dos itens mirins e do Boi Garantido, emocionando os presentes

No sábado (23), a Associação Regional Lindolfo Monteverde, em parceria com a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, promoveu a “Festa da Consciência Negra”.

O evento, realizado em alusão ao Mês da Consciência Negra, destacou a força e a riqueza das raízes pretas que compõem a história do Boi do Povão.

A celebração contou com apresentações da Batucada, dos itens mirins e do Boi Garantido, emocionando os presentes. A programação incluiu toadas que exaltam a cultura preta, desfile de tranças, uma roda de capoeira com o grupo Amantes da Liberdade e a participação especial da Mãe Pequena, Mariney Monteverde, além de convidados representativos do movimento negro.

O presidente do Boi Garantido, Fred Góes, destacou a importância de manter vivas as tradições além do espetáculo na arena.

“Nossa luta e representação vão além de narrativas ou do espetáculo no Bumbódromo. É uma celebração da essência quilombola que faz do Garantido o verdadeiro Boi do Povo”, afirmou.

Com este evento, o Boi Garantido reafirma seu compromisso em preservar e valorizar a herança cultural negra que fundamenta sua história. A iniciativa mantém viva a memória e a luta de seus ancestrais, exaltando a resistência e a contribuição do povo negro para a construção da cultura amazônica e para a essência do Boi do Povão.

*Com informações da assessoria

