Sine Amazonas divulga 198 vagas de emprego para esta segunda-feira (25)

O Governo do Amazonas divulga 198 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (25).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

20 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função.

Executar atividades de movimentação e organização de produtos, materiais e cargas em geral.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

100 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função.

Obrigatório curso de TBO e NR12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Residir próximo aos bairros: Distrito Industrial I e II, Coroado e Zona Leste.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Informática Básica e Pacote Office.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G. III

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou NR 06, NR 20 e Técnicas de Limpeza.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Liderança de Pessoas, Limpeza e Conservação, Diluição de Produtos de Limpeza, Tratamento de Pisos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G. I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Limpeza e Conservação.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA III

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área e/ou NR 10; NR 12 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE DELIVERY

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Gestão de Equipes, Informática Intermediária e Atendimento ao Público.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em Materiais de Construção.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade para trabalhar no horário das 13:00 às 21:00 horas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em Materiais de Construção.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade para trabalhar no horário das 13:00 às 21:00 horas.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G. II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em limpeza e conservação de ambientes em geral.

Residir na Zona Leste ou mediações.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA IV

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: COZINHEIRO(A) II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função Restaurante, Pratos, frios e quentes, frutos do mar, Mise en place, limpeza e organização.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo, Superior Cursando ou Completo.

Com experiência na área.

Experiência com faturamento de Notas Fiscais.

Desejável Excell avançado, POWER BI, POWER QUERY

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de Manipulação de Alimentos

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: PINTOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de pintor automotivo e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatórios cursos de MOPP, Direção Preventiva e TCP.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejáveis manipulação de alimentos, preparação de mesas e banquetes e curso 5S.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: SOLDADOR TIG

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função ou como Operador de Máquina TIG.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE MONTAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ou Montagem de Estruturas para eventos e shows.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: MONTADOR DE ESTRUTURAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ou Montagem de Estruturas para eventos e shows.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

