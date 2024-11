Cocaína escondida em tanques com petróleo é apreendida no AM

Cerca de 647 quilos de cocaína escondidos dentro dos tanques que armazenavam petróleo em uma balsa, próximo ao município de Codajás, interior do Amazonas, foram apreendidos durante o sábado (23).

Após o recebimento de informações de Inteligência da Delegacia da Polícia Federal do município de Tabatinga, policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE), com apoio da Base Arpão I e policiais civis da Delegacia Fluvial (Deflu), deslocaram-se até um ponto do rio Solimões onde realizaram abordagem a um empurrador, que navegava próximo ao município de Codajás.

Durante a inspeção, foi encontrada a quantidade de material entorpecente armazenada em sacos dentro dos tanques de petróleo de uma balsa. Na ocorrência também foram apreendidos 80 gramas de pedras e metais preciosos ou semipreciosos. Ninguém foi preso.

A carga ilícita, avaliada em mais de R$ 48 milhões, foi encaminhada à sede da Polícia Federal em Manaus.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

