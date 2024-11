Ônibus de turismo com 40 pessoas cai em mata de difícil acesso

Um ônibus de turismo caiu em uma área de mata na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas, na tarde deste domingo (24). Cerca de 40 pessoas estavam a bordo, e equipes de resgate foram acionadas para atender à ocorrência em um local de difícil acesso. Há registros de mortos.

O acidente ocorreu em área de difícil acesso, mobilizando grande operação de resgate. O veículo, que transportava turistas, desceu uma ribanceira na Serra da Barriga, patrimônio histórico ligado à luta negra no Brasil. O Corpo de Bombeiros destacou equipes terrestres e aéreas para o local, com 29 agentes.

A operação mobilizou diversas unidades de resgate. Foram enviadas duas viaturas de autorresgate, duas de autossalvamento, três unidades de suporte básico, três de suporte avançado e um helicóptero aeromédico. Ainda não há números oficiais de mortos e feridos, mas relatos apontam a possibilidade de óbitos entre os passageiros.

Hospitais da região estão sendo preparados para receber os feridos. Leitos foram alocados no Hospital Regional da Mata (HRM) e no Hospital Regional do Norte (HRN). A rede hospitalar de Alagoas foi mobilizada para dar suporte às vítimas, segundo informações do governo estadual e do prefeito de União dos Palmares.

O acidente aconteceu próximo a um local de grande relevância cultural. A Serra da Barriga é reconhecida como símbolo de resistência negra no Brasil. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, esteve na região no sábado (23), participando de um evento que celebrava a ancestralidade e a história do Quilombo dos Palmares.

A ministra destacou a importância do local para a memória cultural brasileira. Durante o evento, Margareth Menezes enfatizou a necessidade de preservar a história da Serra da Barriga como símbolo de luta e resistência negra. Após as celebrações, a ministra retornou à capital, onde acompanha as ações relacionadas ao acidente.

*Com informações do UOL

