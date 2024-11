VÍDEO: Nego do Borel troca socos com homem na rua e vai parar em delegacia

O cantor Nego do Borel usou suas redes sociais para se pronunciar após ser flagrado trocando socos com um homem não identificado em uma avenida na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (24).

Segundo o artista, ele teria levado um soco por trás e revidou: “sou contra qualquer tipo de violência (…), mas chega de apanhar e ficar calado”, escreveu.

As imagens da briga circularam pela internet. Pedestres e motoristas que passavam pelo local testemunharam a agressão, rapidamente controlada por policiais, que chegaram a usar spray de pimenta para conter a confusão. Ambos os homens foram encaminhados à delegacia.

🚨VEJA: Nego do Borel foi flagrado trocando socos com um homem em uma avenida do Rio de Janeiro. Segundo Léo Dias, o cantor foi parar na delegacia após a confusão.



