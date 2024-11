Carro capota e danifica outros veículos estacionados no Centro de Manaus

Um acidente ocorrido por volta das 5h desta segunda-feira (25), na rua Silva Ramos, no Centro de Manaus, resultou no capotamento de um veículo e em danos a outros dois carros estacionados.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, perdeu o controle do veículo e colidiu com os carros estacionados ao longo da via.

Moradores locais relataram que o condutor estava em alta velocidade antes de perder o controle. Testemunhas também informaram que uma mulher estava no veículo que capotou, mas conseguiu sair do carro e fugir do local antes da chegada das autoridades.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada e encaminhou o motorista ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

