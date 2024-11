Após falas racistas, Ana Paula Minerato é desligada de emissora

Após ser desligada do posto de musa da Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, Ana Paula Minerato também não faz mais parte do grupo de colaboradores da Band.

A empresa de comunicação emitiu um comunicado à imprensa na tarde desta segunda-feira (25) informando que a modelo não integra mais sua equipe, e que o desligamento se deu por causa de um suposto áudio de Ana Paula com ofensas racistas, e que foi vazado nas redes sociais.

“A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa”, informou.

Ana Paula Minerato era contratada desde 2015 no canal e atuava como titular de um programa diário na rádio Band FM. O gshow tenta contato com a modelo para falar sobre o assunto, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Neguinha’ e ‘cabelo duro’

Em áudios vazados na web na madrugada desta segunda, a modelo, em conversa com o rapper Kt Gomez, questiona ele ter ficado com a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Na suposta conversa atribuída a Ana Paula, ela teria usado termos pejorativos para se referir ao cabelo e à pele da artista.

“Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, né. Alguém ali o pai ou a mãe veio da África”, diz no áudio que é atribuído a Ana Paula.

Por causa da repercussão do áudio e das falas racistas, Ana Paula também perdeu o posto de musa na Gaviões da Fiel que, em 2025, vai levar um enredo afro para a avenida.

Irmã se pronuncia e pede que não a associem

Tati Minerato se pronunciou nas redes sobre as falas racistas atribuídas à irmã, Ana Paula Minerato. A modelo foi às redes e pediu que não fosse associada ao caso.

“Hoje venho me pronunciar sobre uma situação que me deixou profundamente triste e abalada. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história.!

Desde criança, em minha família, fui ensinada sobre a importância do respeito ao próximo. Minha mãe, Dona Sílvia, foi uma figura central nesse processo, sempre nos mostrando o valor de tratar todas as pessoas com igualdade e dignidade.

Entretanto, diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa.

Meu compromisso será sempre com a construção de um futuro onde o respeito, a inclusão e a igualdade sejam valores inegociáveis. É assim que vivo e como quero continuar minha trajetória, tanto no samba quanto em todas as esferas da minha vida.”

Veja o posicionamento oficial da Gaviões da Fiel:

Comunicado de desligamento de Ana Paula Minerato:

“A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista.”

“Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade.”

“Seguiremos firmes em nossa trajetória de respeito, inclusão e justiça, valores que sempre guiaram nossa história. Diretoria Gaviões da Fiel Torcida”

Enredo

A Gaviões da Fiel, que tem Sabrina Sato como rainha de bateria da escola desde 2004, apresentará no Carnaval 2025 o enredo Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro). O tema apresenta os rituais com máscaras, um símbolo da diversidade das etnias africanas. A escola será a quarta escola a desfilar na segunda noite do grupo Especia.

*Com informações do gshow

