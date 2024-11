Luana Alfaia representará o Amazonas no Miss Latina Brasil 2025

Luana Alfaia, de 22 anos, natural de Parintins, será a representante do Amazonas no Miss Latina Brasil 2025, que acontecerá de 4 a 7 de dezembro em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul.

A jovem empresária, que já possui um histórico impressionante em concursos de beleza, foi coroada Miss Latina Amazonas 2024 por Brenda Beltrão, Miss Latina Brasil 2022.

Se Luana vencer o concurso nacional, ela terá a honra de representar o Brasil no Miss América Latina del Mundo 2025, que será realizado em outubro de 2025 em Punta Cana, República Dominicana. O evento internacional é uma plataforma de grande visibilidade, onde a beleza, cultura e diversidade das mulheres latinas são celebradas.

A preparação de Luana para o Miss Latina Brasil inclui aulas de passarela, oratória e cuidados com o corpo e a mente, além de seu envolvimento em atividades sociais que refletem os valores do concurso. Ela também planeja homenagear a rica fauna e flora amazônica com seu traje típico regional, destacando a importância da preservação ambiental.

Com sua dedicação e compromisso, Luana Alfaia é uma forte candidata que inspira muitas pessoas no Amazonas e no Brasil. Todos torcem por sua vitória e pela oportunidade de ver o Amazonas representado em um palco internacional.

