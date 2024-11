VÍDEO: Homem tenta assaltar UBS e é imobilizado por servidor em Manaus

Um homem identificado como Jefferson Lourenço de Amorim, de 30 anos, foi preso ao tentar assaltar servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) S-12, localizada na Rua Santa Isabel, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (26).

O momento foi flagrado por câmeras de segurança do local. Nas imagens é possível ver que o suspeito bebe água, tira a arma da cintura e entra em uma das salas da unidade.

Após exigir os celulares dos funcionários, um homem parte para cima do suspeito e os dois lutam no chão. Junto com outro servidor, eles imobilizam o suspeito e a arma usada para ameaçar as vítimas é segurada por outra funcionária.

VÍDEO:

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) informou que a Polícia Militar foi acionada e o assaltante foi levado até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o Boletim de Ocorrência foi registrado. Posteriormente, a Polícia Civil constatou que a arma utilizada no assalto era de brinquedo. No episódio, ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil destacou que o suspeito foi conduzido ao 1° DIP, onde além de ser autuado por tentativa de roubo, foi constatado que Jefferson possuía mandado de prisão em aberto por roubo majorado e tráfico de drogas, tendo seu regime prisional sido regredido. O infrator foi encaminhado à audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

