‘Loirinho’ e ‘Caveirinha’ são procurados por roubos praticados em ônibus de Manaus

João Vitor, conhecido como “Loirinho”, e Rafael, chamado de “Caveirinha”, estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas por diversos roubos praticados em ônibus do transporte coletivo em datas e locais distintos de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurcc, durante as investigações, foi constatado que a dupla cometeu diversos roubos em transporte público.

Em um dos vídeos, João Vitor está usando uma camisa de cor branca e uma mochila nas costas, enquanto Rafael está de camisa azul com listras coloridas. No outro, Rafael aparece com uma camisa preta, com uma logomarca centralizada, abordando o cobrador do ônibus.

“A participação da população e da imprensa é fundamental na divulgação dessas imagens. Pedimos que qualquer informação sobre o paradeiro desses infratores seja repassada a nós, para que eles possam ser localizados e presos”, afirmou Charles Araújo.

Quem souber a localização de João Vitor e Rafael pode entrar em contato por meio dos números (92) 98827-8814 e 3667-7543, disque-denúncia do Nurcc, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu a autoridade policial.

*Com informações da assessoria

