Grupo que roubou casa de sargento da PM em Manaus é preso

Três homens de 32 e 36 anos foram presos e um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por realizar um roubo na casa de uma sargento da Polícia Militar, na segunda-feira (25), no Beco Charles Chaplin, no bairro Parque 10, Zona Sul de Manaus.

Durante a ação, eles levaram vários eletrônicos, incluindo aparelhos celulares que foram rastreados pela vítima.

A sargento, juntamente com a equipe da PM foram ao local indicado pelo GPS, no Beco Boa Sorte, no bairro São José, na Zona Leste, e logo na chegada avistaram três suspeitos com os telefones nas mãos.

Eles correram e se esconderam dentro de uma casa, mas a sargento acionou remotamente o alarme do celular e conseguiu encontrá-los.

No imóvel também foram achados vários outros objetos de valor roubado da casa da PM e de outras vítimas como quatro televisores, playstation, notebooks, celulares e até hidrômetros.

O grupo foi preso e levado para o 14º DIP. Todos já tinham passagem por associação criminosa, tráfico, disparo de arma de fogo e agora vão responder por roubo, receptação, tráfico de drogas e os maiores serão autuados ainda por corrupção de menores.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱