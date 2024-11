PUMP BBQ Festival: maior evento de churrasco da região Norte acontece neste sábado

Festival promete agradar os amantes de carne, trazendo cortes especiais e acompanhamentos preparados por renomados churrasqueiros do Amazonas.

Neste sábado (30), a Universidade Nilton Lins, na Zona Centro-Sul de Manaus, será palco da 4ª edição do PUMP BBQ Festival, o maior evento de churrasco da Região Norte. A partir das 12h, os visitantes poderão desfrutar de uma experiência gastronômica única com seis horas de open food e oito horas de open bar. O festival promete agradar os amantes de carne, trazendo cortes especiais e acompanhamentos preparados por renomados churrasqueiros do Amazonas.

O evento contará com a participação de grandes nomes do churrasco como Adherbal Netto, Márcio Frota, Itamar Junior, Diego Antony, Mário Santos, Edvaldo Caribé e Lucas Ianck, entre outros.

Além de uma grande variedade de carnes, peixes e guarnições, os participantes terão a oportunidade de aproveitar a área kids e curtir os shows com atrações locais.

Os ingressos para o festival estão à venda pela internet e nas lojas Via Uno (Manauara Shopping e Amazonas Shopping), Ótica Veja (Grande Circular), Loja Nação Rubro-Negra (Sumaúma Shopping), com preços de R$ 350 (duplo) e R$ 200 (individual).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱