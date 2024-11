VÍDEO: Cachorro caramelo surpreende ao mergulhar e retirar lixo do fundo de lagoa

Vídeo mostra cão “caramelo” pulando dentro de lagoa de São Vicente, no interior de SP, e voltado à superfície com pedaço de lixo na boca

Um vídeo de um cachorro sem raça definida está fazendo sucesso nas redes sociais após mostrar o animal mergulhando em uma lagoa para retirar lixos do fundo e levá-lo até a margem. As imagens, gravadas na Lagoa do Quarentenário, em São Vicente, litoral de São Paulo, rapidamente viralizaram e chamaram a atenção de internautas.

Nas cenas, o cachorro se aproxima da água, nada por alguns segundos e, em seguida, mergulha. Ao retornar à superfície, ele traz o lixo na boca e o deposita na beira da lagoa.

O narrador do vídeo brinca: “É o caramelo querendo dominar o mundo”, em referência ao apelido carinhoso dado aos cães sem raça definida. Ele ainda acrescenta: “Caramelo limpador de lago sujo”.

*Com informações Metropoles

