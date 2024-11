Campanha ‘Fique em Dia com a Cosama’ oferece condições especiais para regularização de débitos

Os usuários das 16 agências da empresa terão até o último dia útil do mês de janeiro de 2025 para aproveitar as facilidades de pagamento

A campanha anual ‘Fique em Dia com a Cosama’ inicia no dia 2 de dezembro de 2024 e segue até o dia 31 de janeiro de 2025, oferecendo vantagens exclusivas para os usuários das 16 agências nos 15 municípios atendidos pela companhia.

Durante esse período, não é necessário agendamento prévio para atendimento, e os clientes poderão aproveitar condições especiais de pagamento, incluindo: Descontos de até 100% em juros e multas para quitação à vista;Parcelamento flexível em até 48 vezes para facilitar a regularização de débitos.

A campanha visa proporcionar aos usuários a oportunidade de renegociar suas dívidas, garantindo a continuidade do fornecimento de água tratada para todas as categorias: residenciais, comerciais, públicas e industriais.

“Estamos oferecendo aos nossos clientes uma oportunidade única de regularizar os seus débitos, com descontos de até 100% em juros e multas, para que aproveitem as condições sem burocracia. Basta procurar uma de nossas agências no seu município e negociar diretamente conosco”, resume a superintendente comercial da Cosama, Marilandia Marinho.

Atendimentos

O atendimento ao público acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as agências dos municípios. Os usuários devem ter em mãos documentos como RG, CPF e uma fatura para identificação da matrícula. Para mais informações, a companhia disponibiliza os seguintes canais de atendimento: Atendimento ao Cliente (SAC), através do número (092) 4009-1973, WhatsApp (092) 98527-3255, pelo site cosama.am.org.br ou pelo aplicativo Mais Água.

Quitação de débitos

A Cosama reforça a importância da campanha de regularização, alertando que os usuários com inadimplência no pagamento de contas por 30 dia serão notificados por meio de documento formal. Caso a inadimplência persista, o fornecimento do serviço de água poderá ser interrompido.

