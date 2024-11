Filho de Faustão revela preferência por mulheres mais velhas

Recentemente, o nome de João Silva, filho do ex-apresentador da Globo Faustão, voltou a ganhar destaque na internet. Apesar de ser conhecido por sua discrição, o jovem de 20 anos, que comanda seu próprio programa na Band, surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua vida pessoal.

João, sempre maduro para a sua idade, revelou que tem preferência por mulheres mais velhas, algo que já é perceptível em seu histórico de relacionamentos, especialmente nas redes sociais.

Sua última namorada, a modelo Schynaider Moura, com quem terminou em novembro do ano passado, tem 36 anos. Além disso, em julho, ele foi visto aos beijos com a atriz e influenciadora Laura Fernandez, que é 13 anos mais velha que ele.

Amor e preferências

“Sempre fui uma pessoa que me relacionei com pessoas mais velhas. Acho que maturidade vem muito pela questão de pessoas que viveram coisas que eu não tenho nem noção, nem sei como é. Às vezes, um cara que tem 20 anos e precisa sustentar uma família toda, acho que maturidade se cria dessa forma”, refletiu.

“No meu caso, acho que é mais uma questão de personalidade, sempre convivi com pessoas mais velhas, pela cabeça, proximidade com os amigos do meu pai, que hoje em dia são meus amigos. É questão de gosto, de cabeça, de jeito de ser…”, completou o filho de Faustão ao posar para ‘Mensch’.

Além disso, durante a entrevista, João Silva contou que puxou o bom gosto do pai. O apresentador da Band faz sempre questão de andar impecável e pensa no que vai vestir. Mesmo assim, ele acredita que é preciso equilíbrio quando o assunto é a vaidade.

“Vaidade é importante desde que tenha seu limite. A gente tem que se valorizar, se cuidar, até porque se a gente não for ter a nossa vaidade, quem vai ter por nós? Acho importante, mas tem seu limite para não virar arrogância”, finalizou o filho de Faustão.

*Com informações Metropoles

