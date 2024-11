PF apreende 43 kg de cocaína escondidos em pneus de embarcação no AM

Na tarde desta terça-feira (26), durante uma fiscalização de rotina em embarcações no Porto Portobras, em Tabatinga, no interior do Amazonas, a Polícia Federal apreendeu 43kg de cocaína.

A droga estava escondida em invólucros plásticos dentro de um pneu usado como defesa (encosto) de barco.

A carga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo tráfico.

