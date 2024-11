Agricultores e pescadores de cidade no AM recebem R$ 610 mil em crédito rural

O setor primário de Benjamin Constant, interior do Amazonas foi beneficiado com R$ 610 mil em crédito rural. Disponibilizado pelo Governo do Amazonas para o fomento das atividades rurais no município, o recurso atendeu 40 agricultores familiares indígenas e pescadores artesanais.

Fruto de 40 projetos de crédito elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), por meio da Unidade Local (UnLoc) Idam/Benjamin Constant, que foram aprovados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o crédito foi entregue público em forma de equipamentos e implementos agrícolas e de pesca, na última terça-feira (26).

“Esse é um recurso de extrema importância para o avanço das atividades desempenhadas por esses pescadores artesanais e agricultores familiares indígenas, que terão melhores condições de trabalho e, consequentemente aumento de produtividade e renda”, disse o gerente da (UnLoc) Idam/Benjamin Constant, Daniel Lima.

Sobre os equipamentos e implementos entregues e que vão otimizar a agricultura familiar e a pesca artesanal no município, estiveram freezers, despolpadeira de açaí, roçadeiras, motores rabeta e de popa, botes de alumínio, caixas d’água, fornos e equipamentos para casas de farinha, caixas de isopor e apetrechos de pesca, além de recurso para o custeio das atividades.

O gerente informou que a elaboração de projetos segue na UnLoc. “Os interessados em acessar o crédito rural ofertado pela Afeam podem procurar o nosso escritório, que, além de projetos, também atua na emissão e renovação de documentos essenciais para a obtenção do recurso”, destacou.

