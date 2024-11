VÍDEO: DJ é arrastada por motociclista durante tentativa de assalto 

A DJ Cecília Papi foi vítima de uma tentativa de assalto quando voltava do trabalho, na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na manhã do último domingo (24).

A situação foi registrada por câmeras de segurança. Pelas imagens, é possível ver Cecília acompanhada de uma amiga, quando o suspeito em uma moto e sobre a calçada se aproxima e tenta arrancar a bolsa dela.

Apesar de conseguir segurar a alça da bolsa, Cecília foi arrastada por alguns metros. Em seguida, o criminoso perde o controle da moto e colide com a estrutura de uma barraca, em um ponto de táxi. A DJ consegue se desvencilhar e sai correndo. O assaltante fugiu sem levar nada.

Em publicação nas redes sociais, Cecília relatou o susto e ressaltou o valor emocional e financeiro do equipamento que estava na bolsa, sem especificá-lo. “Ele não conseguiu levar nada meu, agarrei meu equipamento com unhas e dentes. Tenho alguns roxos e arranhões, mas, graças a Deus, nada grave. Não tem mais hora para andar sem medo no Rio. Não dá para a gente normalizar essa violência diária”, escreveu.

*Com informações Metropoles

