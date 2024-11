‘Operação Limpa Nome’ facilita renegociação de dívidas com concessionárias de energia e água

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou nesta quarta-feira (27) um mutirão de negociação de dívidas junto às empresas Amazonas Energia e Águas de Manaus.

A ação chamada “Operação Limpa Nome” ocorre nos dias 27,28 e 29 de novembro, no horário das 8h às 14h, no auditório Belarmino Lins, na sede da Aleam.

A Operação Limpa Nome é uma oportunidade para o consumidor regularizar seus débitos com condições especiais oferecidas pelas concessionárias de água e energia, explica o deputado Mário César Filho (UB), presidente da CDC-Aleam.

“É uma oportunidade de garantir descontos exclusivos de até 95% na dívida com a Águas de Manaus e até 70% de desconto na Amazonas Energia, por exemplo”, informou o deputado, destacando, ainda, que os parcelamentos podem ser de até 60 vezes na Amazonas Energia e até 120 vezes na Águas de Manaus.

Isabel Ramos, moradora do bairro Coroado, zona Leste de Manaus, disse que buscou o mutirão para renegociar dívidas com as duas empresas.

“Preciso contestar contas que vieram em valores muito altos, de R$ 1.900, e eu quero ver isso, e renegociar, em prestações que eu consiga pagar e sair da inadimplência”, disse a consumidora, enquanto aguardava atendimento.

A mesma expectativa de limpar seu nome era compartilhada por Renato Santos, que mora no bairro Novo Israel, zona Norte. O consumidor possui débitos com a concessionaria de água e aproveitou a oportunidade para negociar as dívidas.

“Quero pagar o que devo, e esse momento, em que a empresa facilita o pagamento, vai me ajudar muito para conseguir ficar com as contas em dia”, disse o consumidor, que afirma ter como renda apenas benefícios sociais. Além de renegociar as dívidas, ele recebeu orientações para solicitar a tarifa social.

Para participar é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e faturas da unidade consumidora.

Condições para realizar a negociação:

Amazonas Energia:

Entrada mínima de 15% para clientes de baixa renda e 30% para os demais;

Parcelamento em até 60 vezes;

Descontos de até 70%, dependendo do tempo do débito;

Opções de parcelamento diretamente na conta ou em até 18 vezes no cartão de crédito.

Águas de Manaus:

Descontos de até 95% no valor das dívidas;

Parcelamento em até 120 vezes;

Condições especiais para consumidores com Tarifa Social e Tarifa 10.

