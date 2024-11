Homem que furtou e roubou residências no interior do AM é preso

Leonardo Alves Rodrigues, de 26 anos, foi preso na terça-feira (26), investigado por roubo tentado, porte ilegal de arma de fogo e ameaças contra várias vítimas. A ação policial ocorreu no bairro São Francisco II, no município de Fonte Boa, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Elton Araújo, da 55ª DIP, as investigações iniciaram após o recebimento de denúncias e oitiva das vítimas, alegando que o homem estava portando arma caseira em vias públicas do município durante a madrugada.

“São duas vítimas de ameaça, uma de furto e outra de tentativa de roubo. O autor tinha o hábito de praticar furtos e roubos, mediante a ameaças, em residências, e em uma dessas ocasiões, ele entrou em uma casa portando uma faca, porém fugiu do local após a chegada de populares e de policiais militares”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, diante das informações obtidas, foi representada pela prisão preventiva cumulada com mandado de busca e apreensão, deferida pelo Poder Judiciário.

“Na manhã de terça-feira, com o apoio da PMAM e GCM, ao realizar o cumprimento das ordens judiciais no endereço do investigado, houve a apreensão de uma espingarda calibre 16 e várias armas brancas”, mencionou o delegado.

De acordo com o delegado, Leonardo não estava no local, porém, se entregou espontaneamente no fim da manhã de terça-feira, momento em que foi cumprida a prisão preventiva em nome dele.

Leonardo Alves Rodrigues, que tem antecedentes criminais por furto qualificado e violência doméstica, responderá por tentativa de roubo, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Ele seguirá à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

