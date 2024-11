Alberto Neto diz que Amazonas terá um senador indicado por Bolsonaro em 2026

As eleições municipais em Manaus terminaram com a derrota do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM). Apesar disso, o parlamentar é cotado para liderar a chapa da direita na disputa pelo Senado em 2026.

Em entrevista a um portal de noticiais, o deputado federal Capitão Alberto Neto reconheceu que existe a possibilidade de sua candidatura, mas afirmou que a decisão final cabe a Bolsonaro.

“É uma construção que ainda está em processo embrionário, quem vai tomar essa decisão é a nacional junto ao presidente Bolsonaro”, disse o parlamentar.

