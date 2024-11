Homem é salvo por policiais durante tortura em ‘tribunal do crime’, em Manaus

Vítima foi encontrada amarrada e com o braço quebrado em uma casa abandonada

Um jovem de 20 anos, que estava sendo torturado por integrantes de uma facção criminosa, foi resgatado por policiais na noite de terça-feira (26), no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Após receberem uma denúncia, por volta das 23h10, informando que um homem estava sendo torturado na rua 2A, área conhecida como Buracão, policiais militares foram ao local e flagraram suspeitos fugindo.

Durante a varredura na área, a equipe policial ouviu gritos de socorro vindos de uma casa abandonada. No local, foi encontrado o homem amarrado, com o braço quebrado e diversos ferimentos.

A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

