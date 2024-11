Dupla é presa por tráfico de drogas e maus-tratos a animais no interior do AM

Dois homens, de 30 e 39 anos, foram presos na terça-feira (26), em Tonantins, interior do Amazonas, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e maus-tratos a animais.

Segundo a PMAM, a operação foi realizada após uma denúncia anônima. O denunciante relatou que, na rua Maria Martins, no bairro Portelinha, homens estariam consumindo e vendendo drogas em um quintal. Parte deles seria de nacionalidade estrangeira, e o local também funcionava como criadouro de galos de briga utilizados em rinhas.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais militares visualizaram três homens tentando se esconder atrás das casas. Dois deles foram abordados, enquanto o terceiro conseguiu fugir. Com o homem de 39 anos, os PMs apreenderam 37 papelotes de pasta base de cocaína e um celular.

A companheira de um dos suspeitos autorizou os policiais militares a entrarem na residência, onde foram localizados três galos, materiais utilizados para preparo dos animais para rinhas, e um livro com páginas recortadas, cujos pedaços eram compatíveis com os invólucros usados na embalagem da droga.

A mulher também confessou que o marido criava os galos e que ele fazia uso de drogas, mas afirmou desconhecer o envolvimento dele no tráfico.

A dupla, juntamente com o material apreendido, onde foi constatado que um dos presos já possuía passagem pela polícia pelo crime de homicídio.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

