De brindes personalizados a geladeiras, ‘Garra Humana’ oferece prêmios diversos em shopping de Manaus

Atração faz parte da campanha Black com B da empresa varejista

Uma experiência inédita será realizada até 30 de novembro no Sumaúma Park Shopping, localizado na Zona Norte de Manaus, com a atração “Garra Humana” da Bemol que faz parte da campanha de Black Friday da empresa varejista, a Black com B.

Inspirada na clássica máquina de garras, o cliente é suspenso por uma estrutura gigante e pode coletar bolas de diferentes cores que podem ser trocadas por brindes e prêmios de diversas marcas como Atlas, Brastemp, Consul, Intelbras, JBL, Lenovo, LG, Mueller e TCL.

Os brindes personalizados podem ser garrafas, canetas, chaveiros, entre outros. Já os prêmios exclusivos da ação vão de fones de ouvido, caixas de som, fornos elétricos, notebook, até geladeiras.

Para participar, basta comprar R$ 100 nas lojas físicas Bemol ou site, entre 26 e 30 de novembro, e apresentar a nota fiscal no local. Cada nota dá direito a uma única participação e é preciso ser maior de 18 anos.

A “Garra Humana” está localizada na praça de alimentação e ficará disponível até sábado (30/11) durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h (horário de segunda-feira a sábado).

Além desta atração, a Bemol oferece ofertas em mais de 1.000 produtos até dia 30 de novembro na Black com B, com frete grátis, 5% de desconto no PIX, acelerador de Bônus e combos.

A Bemol Farma também participa da ação com 2% de cashback para compras acima de R$ 100 durante a campanha.

*Com informações da assessoria

