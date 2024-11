Black Friday 2024: Shoppings de Manaus prometem grandes ofertas

Um dos dias mais esperados por consumidores e lojistas de todo o mundo, a Black Friday 2024 ocorre nesta sexta-feira (24). Em Manaus, muitas empresas aproveitam para lançar ofertas tentadoras para atrair o público que deseja gastar seu dinheiro em produtos desejados.

No Shopping Ponta Negra, a Black Friday começa nesta quinta (28) e vai até domingo (1/12). Mais de 80 lojas participam da ação. Na sexta (29), lojas fecham às 23h e estacionamento terá tarifa única de R$ 7.

A tarifa promocional do estacionamento é exclusiva para os clientes que apresentarem o cadastro no aplicativo Clube Ponta Negra, apenas nos caixas físicos de estacionamento, localizados nos aquários do G1 (próximo à Riachuelo e Bemol).

Para quem procura dicas de promoções e produtos, uma boa dica é acompanhar as redes sociais do Shopping Ponta Negra (@shoppingpontanegra), onde influenciadores estão mostrando os melhores “achadinhos” para quem está sempre em busca das melhores oportunidades.

Millenium Shopping

O Millennium Shopping realiza, a partir desta sexta-feira (29), a liquidação mais aguardada pelos consumidores, a Black Friday. Até o dia 1º de dezembro, quem visitar o centro de compras poderá aproveitar a campanha, que oferece até 70% de desconto em produtos e serviços, além de condições especiais de pagamento. Ao todo, são mais de 20 lojas participantes dos mais variados segmentos, como alimentação, acessórios, vestuário, perfumaria e eletroeletrônicos.

Quem visitar o Millennium também terá a chance de conhecer novas operações que chegaram no mall, entre elas, a loja Salmo 91 e a lavanderia CClear. “Estamos sempre trazendo novidades para que nossos clientes tenham mais experiências de compra e consumo”, destacou a coordenadora de marketing do shopping, Elizandra Xavier.

Manauara Shopping

O Manauara Shopping lança uma ação inovadora para os clientes na Black Friday deste ano, a partir do dia 26.11. Além de descontos que poderão chegar a até 70% nas lojas, o shopping realiza a campanha “Black Friday – Caixa Misteriosa”, que vai dar a chance de os clientes ganharem prêmios especiais resolvendo enigmas lançados na internet.

A campanha interativa será integrada às redes sociais do Manauara. No stories do perfil @manauarashop, no Instagram, todos os dias serão publicados enigmas para os internautas. A resposta a cada um deles vai revelar um ou dois números que, juntos, formarão o código de 4 dígitos necessários para abrir a fechadura digital da caixa misteriosa que ficará no Piso Tucumã, próximo à loja Sestini.

O primeiro participante que desvendar e desbloquear a fechadura digital terá direito a um prêmio. A campanha vai acontecer do dia 26 de novembro até o dia 01 de dezembro. Ao longo desse período, serão oferecidos seis prêmios especiais para os clientes do Manauara Shopping.

Amazonas Shopping

A Black Friday do Amazonas Shopping começa na terça-feira, dia 26, e vai até 1º de dezembro. No dia 29, o centro comercial vai abrir às 10h, mas só encerrará às 23h, uma hora a mais do que o normal.

O shopping também vai oferecer brindes, que prometem mexer com os clientes. Na sexta-feira (29) e sábado (30), o público vai poder se divertir na cabine troca ou não troca e ganhar brindes da Comepi e Ramsons. Na brincadeira, inspirada nos programas de TV dos anos 90, o participante, sem ouvir e ver o que acontece do lado de fora da cabine, precisa decidir se troca ou não troca o prêmio. Ganha quem tiver sorte nas escolhas.

A Black Friday do Amazonas Shopping é mais uma oportunidade para quem quiser concorrer ao sorteio de um apartamento mobiliado da campanha de Natal. A promoção é inédita. O apartamento que vai ser sorteado fica no condomínio Conquista Ametista, na zona Norte de Manaus. Conta com dois quartos, sala, quarto, cozinha e banheiro. O condomínio possui área de lazer com piscina, espaço para a prática de atividade física, portaria 24 horas, entre outros benefícios.

Manaus Plaza Shopping

O Manaus Plaza Shopping participará das ações oferecendo diversas condições exclusivas durante a Black Friday. Além disso, nos sábados e domingos, de novembro, o estacionamento será gratuito para o cliente que fizer compras a partir de R$ 30.

Uma das novidades deste ano é que, até 1º de dezembro, vários “caçadores de ofertas”, que são influenciadores digitais, estarão pelo centro de compras em busca de condições exclusivas para os clientes, que serão divulgadas nas redes sociais do @manausplaza.

Adriano Aguiar, gerente de Marketing do shopping, destaca que a Black Friday tem como objetivo oferecer boas oportunidades, com benefícios reais, para todos aqueles que estão fazendo suas compras de final de ano.

“Queremos que tanto os lojistas quanto os consumidores saiam ganhando. Por isso, vamos oferecer ações que deem visibilidade às grandes ofertas, super descontos, além do estacionamento gratuito”, afirma.

Studio 5

A Black Friday atrai milhões de consumidores em busca de descontos em produtos e serviços, pensando nisso o Studio 5 Shopping e Convenções realiza entre os dias 25 e 29/11, a “Studio 5 Black” com ofertas que prometem encantar o público. Lojistas de diversos segmentos fazem parte da programação que visa potencializar as vendas e impulsionar a economia da região.

No shopping, serão montados três balcões expositores pelos corredores, onde as lojas participantes podem divulgar suas promoções e produtos em diferentes momentos o dia. Vestuário, calçados e eletrônicos são alguns dos segmentos que fazem parte da ação.

Conforme Luana Cavalcante, coordenadora de marketing do Studio 5 Shopping, a Black Friday oferece aos consumidores a oportunidade de antecipar as compras de Natal com descontos imperdíveis.

Compras seguras

O Coordenador de Direito da Uninorte, Alexandre Navegante, recomenda algumas práticas para evitar problemas e fraudes nas compras:

Pesquise preços: Antes da Black Friday, acompanhe os preços dos produtos que deseja. Isso ajuda a identificar promoções realmente vantajosas.

Verifique a reputação da loja: Pesquise sobre a loja, confira avaliações e ratings de outros consumidores. Sites como Reclame Aqui podem ser úteis;

Verifique a reputação da loja: Consulte a reputação da loja, leia avaliações e veja classificações de outros consumidores.

Leia as políticas de troca e devolução: Compreenda as condições para troca e devolução antes de finalizar a compra.

Desconfie de ofertas “irresistíveis”: Preços muito abaixo da média podem ser armadilhas. Se a oferta parece boa demais para ser verdade, é um alerta.

Utilize métodos de pagamento seguros: Prefira o cartão de crédito ou plataformas que ofereçam proteção ao consumidor e evite transferências diretas;

Cheque a segurança do site: Verifique se a URL começa com “https” (modo seguro de navegação na internet) e busque selos de segurança, que indicam proteção de dados.

“A Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para economizar, mas, é vital que o consumidor conheça seus direitos e siga boas práticas de segurança. Dessa forma, as compras podem ser feitas de maneira consciente e segura, garantindo uma experiência positiva e sem contratempos”, finaliza o advogado.

