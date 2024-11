Motorista morre em colisão entre picape e caminhão de gelo na AM-010

Outras três pessoas ficaram feridas no acidente, sendo uma delas com lesão no olho direito e precisando ser encaminhada para o hospital.

O motorista Walmir Mafra Caldas, de 59 anos, morreu após a picape que dirigia colidir frontalmente com um caminhão na rodovia AM-010, perto de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. O grave acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), outras três pessoas ficaram feridas no acidente, sendo uma delas com lesão no olho direito e precisando ser encaminhada para o Hospital Regional de Rio Preto.

A colisão fez com que o motorista ficasse preso às ferragens. Os bombeiros realizaram o resgate de Walmir e tentaram manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um agente do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para realizar os procedimentos periciais, e o corpo do motorista foi encaminhado ao necrotério municipal de Rio Preto da Eva.

O caso foi registrado no 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que agora será responsável pelas investigações para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱