Wilson Lima destaca compromisso com a segurança na formatura de mil novos PMs

O governador do Amazonas, Wilson Lima, comandou, nesta quarta-feira (27), a formatura de 1 mil novos policiais militares que vão atuar no policiamento ostensivo no estado a partir de janeiro. O ingresso do grupamento na tropa é mais uma ação do programa Amazonas Mais Seguro, visando o fortalecimento das Forças de Segurança do Amazonas. Os novos policiais foram aprovados em 2022, após 11 anos sem a realização de concurso público pelo estado.

“Vocês fizeram um juramento: emprestar apoio e ajuda incondicional ao povo do Amazonas, proteger pessoas que na maioria das vezes vocês nem conhecem. Eu vim aqui para reforçar o compromisso, sobretudo com a sociedade do Amazonas. Essa é uma das mais bem preparadas turmas da Polícia Militar, resultado da dedicação, trabalho e empenho de cada um de vocês”, afirmou o governador Wilson Lima.

A solenidade ocorreu na Arena Amadeu Teixeira, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Ao concluírem o curso de formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), os alunos passam a ser soldados da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), integrando o quadro efetivo.

Em setembro, o grupo deu início ao estágio supervisionado na capital, etapa do curso de formação em que o efetivo cumpriu escalas de policiamento a pé e motorizado, de segunda-feira a sábado. Os alunos receberam orientações de praças e oficiais da corporação, focando em técnicas de patrulhamento, abordagem e atendimento ao público.

O agora policial militar, José Ferreira, foi um dos destaques no curso de formação. Ele concluiu a etapa e foi o terceiro melhor aluno da turma, com a nota 9,98, recebendo um certificado do governador Wilson Lima pelo bom desempenho.

“Foi uma trajetória difícil, mas estou muito feliz e alegre de ter concluído com um ano de dedicação inteira. Estamos aqui para poder servir a sociedade amazonense da melhor forma possível e elevar o nome da Polícia Militar do Amazonas”, afirmou.

Oficiais

Ainda estão em processo de formação 100 oficiais agentes que concluíram o primeiro ano de curso, de um total de três anos. Em abril de 2024, 21 novos oficiais de saúde aprovados pelo mesmo certame também foram incorporados ao quadro efetivo da corporação, após formatura do Curso de Formação de Oficiais de Saúde (CFOS).

Os oficiais fazem parte do quadro da Diretoria de Saúde, que funciona na Policlínica Militar Tenente Weber, localizada na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona centro-sul. A diretoria coordena os Centros de Psicologia, Centro de Odontologia, Fisioterapia, Biopsicossocial e Veterinária.

Entre as especialidades dos oficiais de saúde estão: enfermagem, fisioterapia, cardiologia, ecocardiografia, clínica geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, veterinária e farmácia.

Outros concursos

Dos concursos realizados pelo Governo do Amazonas para a Segurança Pública em 2022, mais de 1,7 mil pessoas foram convocadas para ocupar os cargos. Do total, foram chamados 1.121 aprovados da Polícia Militar, sendo mil praças e 121 oficiais.

Além destes, foram chamados 253 do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM); 182 da Polícia Civil do Amazonas (PCAM); 121 do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); e 40 da Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM).

Amazonas Mais Seguro

Os concursos públicos fazem parte dos investimentos previstos pelo programa Amazonas Mais Seguro. Desde 2019, o governador Wilson Lima já investiu na Segurança Pública de todo o Amazonas o montante de R$ 1 bilhão, consolidando as polícias do Amazonas entre as mais bem equipadas e remuneradas do Brasil. Conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Polícia Militar do Amazonas possui o 5º maior salário bruto do País.

Os recursos passam pela melhoria na infraestrutura, aquisição de novas tecnologias para o combate à criminalidade, incremento e modernização do arsenal bélico das Polícias Civil e Militar, além de medidas para valorização de recursos humanos. O montante também foi repassado para aquisição de armamentos, munições, drones e instalação do Sistema “Paredão”, que hoje conta com mais de 600 câmeras nas ruas de Manaus.

