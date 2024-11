Edital do Bolsa Universidade 2025 será lançado em Manaus na segunda-feira (2)

O lançamento ocorrerá no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, no bairro Compensa, Zona Oeste

O prefeito de Manaus, David Almeida, lançará na segunda-feira (2/12), às 10h, o edital do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2025. O evento ocorrerá no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, no bairro Compensa, Zona Oeste.

O lançamento contará com a presença do secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Célio Guedes; do diretor-geral da Escola de Serviço Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Raimundo Filho; e de representantes das Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras do programa.

Desde o início da gestão de David Almeida, o PBU já ofereceu 152.676 oportunidades de acesso ao ensino superior em instituições particulares, por meio de compensação tributária e/ou na modalidade voluntária, sem abatimento de débitos tributários.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱