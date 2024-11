Datena encerra contrato com a Band após 30 anos

José Luiz Datena encerrou seu contrato com a Band, após 20 anos na emissora paulista. A informação foi confirmada ao Metrópoles pela emissora e ainda não se sabe quais serão os próximos passos do comunicador, que não teve sucesso em sua tentativa de ir para a política.

Em nota, a emissora disse: “Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento”.

“A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, finaliza o comunicado.

A emissora já havia decidido que ele não voltaria a apresentar o Brasil Urgente, programa policial da Band que comandou por mais de 20 anos. Joel Datena, filho do veterano, segue no comando do programa.

A saída de da Band acontece após Datena se candidatar ao cargo de prefeito de São Paulo. Ele ficou em quinto lugar na disputa, com menos de 2% dos votos. A campanha dele foi marcada pela cadeirada em Pablo Marçal, que também concorria ao cargo político.

*Com informações Metropoles

