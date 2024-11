​​‘Paradas Natalinas’ animam a Black Friday nesta sexta (29) e sábado (30) em Manaus

Orquestra e interação de personagens natalinos animarão os clientes que forem ao shopping aproveitar as promoções da ‘Super Sexta’ (29/11) e também no sábado (30/11)

Black Friday em clima de Natal. Assim será a “Super Sexta”, dia especial da campanha Black Friday do Shopping Ponta Negra, que ocorre nesta sexta (29), com horário estendido de funcionamento para todas as lojas, que abrirão das 10h às 23h.

É que, neste dia, as “Paradas Natalinas” vão espalhar a magia do Natal pelos corredores do mall em três horários diferentes: às 17h, às 20h e às 22h.

Além da apresentação de orquestra e personagens natalinos e do horário especial, a “Super Sexta” do Shopping Ponta Negra terá tarifa única de R$ 7 para o estacionamento, sem limite de horário.

A tarifa promocional do estacionamento é exclusiva para os clientes que apresentarem o cadastro no aplicativo Clube Ponta Negra, apenas nos caixas físicos de estacionamento, localizados nos guichês do G1 (próximo à Riachuelo e Bemol).

A Black Friday do Shopping Ponta Negra começa nesta quinta (28) e segue até domingo (1/12), com descontos em produtos e serviços selecionados em mais de 80 lojas de diversos segmentos. No sábado (30), as “Paradas Natalinas” também espalham animação pelos corredores do shopping em dois horários: às 17h e às 20h.

Tradição no Shopping Ponta Negra, as “Paradas Natalinas” voltam a ser realizadas nos dias 7, 8, 14 e 15 de dezembro, sempre às 17h e 20h. Já nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro, os desfiles natalinos serão realizados em três horários: às 17h, às 20h e às 22h.

E até o dia 19 de dezembro, o Papai Noel do Shopping Ponta Negra estará disponível para receber visita do público entre 14h e 21h, com intervalos para que ele possa alimentar as renas. Entre os dias 20 e 23 de dezembro, o Papai Noel estenderá o horário de atendimento até às 23h.

Durante a visita, as crianças poderão criar sua cartinha para o Papai Noel em um espaço no cenário da decoração, que conta com um game interativo, escorregador, gira-gira, gangorra iluminada e um espaço instagramável.

Os pets também poderão aproveitar registrar a visita ao Shopping para tirar fotos com o Noel, no trono pet.

