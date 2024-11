David Almeida anuncia retorno do bondinho ao Centro de Manaus

O prefeito David Almeida anunciou, nesta quarta-feira (27), durante evento no Centro de Manaus, o retorno do bondinho à cidade. “Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a adotar o sistema de transporte por bonde, e agora teremos essa novidade de volta”, afirmou o prefeito.

Na ocasião, mais de 100 Organizações da Sociedade Civil (OScs) receberam equipamentos, referente ao edital de chamamento público 001/2023 do Fundo Manaus Solidária (FMS). O evento foi realizado no Complexo Booth Line – Mercado de Origem da Amazônia, no Centro histórico da capital, que está sendo restaurado.

Foram entregues para as entidades que possuem projetos sociais, culturais e de geração de emprego e renda materiais de consumo e permanentes, como: automóveis, caçambas, placas solares, geladeiras, bebedouros, freezers, ar-condicionado, tatames, kimonos, impressoras, computadores etc. Um investimento de R$ 10,7 milhões.

“Esse é o primeiro evento da Prefeitura de Manaus que eu participo após a reeleição e ele acontece logo aqui no Booth Line, que está sendo recuperado pela Fundação Doimo e representa um grande passo para a cidade de Manaus. Um espaço histórico que está sendo revitalizado e que passa a ser ocupado por quem de fato tem direito: a população. E é justamente para essa população que nós trabalhamos, estamos trazendo dignidade e oportunidade por meio desse edital do Manaus Solidária”, destacou o prefeito na solenidade.

De acordo com o presidente e fundador da Fundação Doimo, responsável pela restauração do complexo, Elias Tergilene, esse foi o primeiro grande evento público a ser realizado no espaço que retrata a história de Manaus.

“O Mercado de Origem da Amazônia está sendo preparado para se tornar um verdadeiro centro da agricultura, artesanato, arte e cultura amazônica. A feira foi o ponto de partida para consolidar esse projeto transformador, que busca fortalecer a economia local e valorizar as tradições da nossa região. Agora nós estamos avançando. A partir desse evento de entrega de equipamentos feito pela Prefeitura de Manaus nós damos o pontapé para abrir, cada vez mais, o Booth Line para a sociedade manauara. Temos na programação outros grandes eventos”, destacou.

“Escolher o Booth Line como local desse grande anúncio para as entidades que trabalham todos os dias pela inclusão mostra justamente aquilo que valorizamos: o respeito à cultura, ao povo manauara e a nossa história. Nós conseguimos juntar todos esses pontos importantes em um único evento”, destacou o presidente do Manaus Solidária, Emerson Castro.

Para o pastor Paulo Arruda, líder do Instituto Transformando Vidas ITV, a ação é importante para dar continuidade ao trabalho social desenvolvido pelo projeto com crianças e adolescentes do bairro Colônia Antônia Aleixo, Zona Leste de Manaus.

“Estamos felizes de participar desse grande momento, aqui no Mercado de Origem da Amazônia. Isso tem uma grande representatividade. Nós recebemos do Manaus Solidária 61 placas solares. Essa tecnologia está nos proporcionanado uma economia de mais de 90% no preço da conta de luz. É um dinheiro que sobra e a gente investe no nosso público alvo, que são os jovens atendidos no instituto”.

Bonde voltará ao Centro

Durante o evento, além de anunciar um novo edital do Manaus Solidária para março do ano que vem, o prefeito David Almeida divulgou que o Complexo do Booth Line será a instalação da estação inicial do circuito de bonde no Centro de Manaus.

“Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a implementar o sistema de transporte por bonde, e nós teremos isso de novo aqui. A estação inicial será no Booth Line e passeará pelos principais pontos turísticos do nosso centro histórico. É um elemento da memória tradicional da cidade que tem um apelo cultural muito significativo. A proposta é que o bonde incentive ainda mais o turismo nessa região”, disse ele.

Programação de Eventos

Enquanto as obras de restauração avançam, o Mercado de Origem da Amazônia recebe eventos sociais, particulares e públicos nos próximos dias. Segundo Elias Tergilene, o local tem uma agenda fechada para dezembro com o objetivo de atrair o público para o Centro de Manaus.

“A iniciativa resgata o valor histórico do local e contribui para a revitalização do Centro da cidade. É trazer Manaus para ocupar esse espaço que é da própria cidade, do povo. Vamos ter vários eventos, incluindo uma reunião com arquitetos renomados de todo o País, torneios, feiras e queremos fazer a cantata de Natal no dia 25 de dezembro, com apoio do Manaus Solidária”, destacou.

