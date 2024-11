Motéis de Manaus vão oferecer 50% de desconto durante o dia 2 de dezembro

A Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) irá realizar no dia 2 de dezembro o Motel Black Monday, que dará 50% de desconto nas suítes reservada pelos hóspedes por meio do aplicativo guia de motéis go.

Cerca de 100 motéis estão participando do Motel Black Monday. Na edição realizada no ano passado, foram feitas cerca de 1.300 reservas. Os motéis participantes em Manaus são: Aphrodite Motel, Eros Motel, DManaus e Chateu Motel.

“O Motel Black Monday é uma oportunidade de o motel garantir uma maior ocupação em uma segunda-feira, dia que normalmente o fluxo de pessoas é menor. É a chance de o hóspede se hospedar na suíte dos seus sonhos pagando pela metade do preço”, explica a presidente-executiva da ABMotéis, Larissa Calabrese. CEO da Rede Drops de Motéis, Vinícius Roveda afirma que toda a rede participará do Motel Black Monday e destaca que o projeto auxilia na fidelização do hóspede.

“Além do desconto de 50% que é oferecido, desejamos fidelizar e atrair novos clientes”, destaca o empresário.

O sócio proprietário do Lush Motel, Leonardo Dib, destaca que o motel é bastante procurado nesta data pelos clientes que desejam conhecer o Lush e ainda não tiveram esta oportunidade.

“Aproveitamos essa data para abrir as portas e receber novos clientes que desejam vivenciar todo o potencial da experiência Lush em suas melhores suítes. A Black Monday é sem dúvida uma grande oportunidade”, completa.

Aos interessados em aproveitar a estadia com o desconto e obter mais informações sobre a ação, é necessário acessar o site www.motelblackmonday.com.br, baixar o aplicativo guia de motéis go, escolher o motel e efetuar a reserva. O desconto é válido apenas para um casal por suíte.

Sobre a ABMotéis

Criada há mais de 10 anos, a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) é a única representante do setor moteleiro no Brasil e possui mais de 530 motéis associados. A entidade conta com diretores presentes em 17 estados, além do Distrito Federal. Sua missão é trabalhar pela profissionalização do setor com o objetivo de valorizar o motel como um meio de hospedagem seguro para casais que buscam lazer e entretenimento.

