Salários dos vereadores da Câmara de Manaus poderão chegar a R$ 26 mil

Os salários dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) poderão ser reajustados de R$ 18 mil para R$ 26 mil, a partir de 2025.

A proposta, que representa um aumento de 37%, começou a tramitar na Casa Legislativa nesta terça-feira (26). O Projeto de Lei n.º 467/2024, apresentado pela Mesa Diretora, será analisado e votado pelos próprios parlamentares.

A Mesa Diretora da CMM é composta por:

Entre os membros da Mesa, Caio André, Lissandro Breval e Glória Carratte não garantiram reeleição para o próximo mandato. No entanto, eles poderão ser beneficiados pelo Projeto de Lei n.º 456/2024, aprovado na segunda-feira (25), que concede aos ex-vereadores acesso a um plano de saúde exclusivo para servidores públicos.

Segundo o projeto, o reajuste será feito de forma gradual:

Essa diferença é devido à vinculação do aumento ao reajuste dos deputados estaduais no mesmo período.

O novo subsídio equivale a 75% do valor fixado para os deputados estaduais do Amazonas, como previsto pela Constituição Federal. O reajuste será válido até o final da próxima legislatura, em 2028.

Como os deputados estaduais já aprovaram um aumento para o próximo ano, os vereadores aproveitaram a oportunidade para propor um reajuste em seus próprios salários

“A fixação dos subsídios está amparada na Constituição Federal (art. 29, inciso VI, alínea “f”) e na Lei Orgânica do Município, que exige a definição de valores em uma legislatura para vigorar na próxima. O limite máximo dos subsídios é de 75% do subsídio dos deputados estaduais, e a despesa total não pode ultrapassar 5% da receita municipal”, diz a justificativa do PL que propõe o aumento do salário dos vereadores.