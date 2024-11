Lady Gaga fará show gratuito em Copacabana em 2025

Lady Gaga é a “grande estrela da música” com quem a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou ontem um acordo para a realização de megashow na Praia de Copacabana, em maio de 2025, no mesmo formato que o de Madonna, realizado seis meses atrás.

Chamado em inglês pela sigla NDA (de Non Disclosure Agreement, isso é, Acordo de Não Divulgação), o contrato garante sigilo às últimas fases de negociações para a apresentação de Gaga. O documento, mencionado em entrevista ontem por Eduardo Paes, também estipula a data de 15 de dezembro como prazo para o desfecho dessas tratativas.

Na prática, o espetáculo está no mesmo estágio em que esteve o de Madonna em março deste ano, quando foi revelado, antes de um anúncio oficial, que ela se apresentaria em Copacabana.

Quem trabalha para viabilizá-lo, em parceria com a gestão de Paes, é novamente a Bonus Track, produtora também responsável pela última empreitada.

Para Lady Gaga, o megashow é uma oportunidade de redenção diante do público brasileiro. Ela só esteve por aqui em 2012 e passou por Rio, São Paulo e Porto Alegre. Cinco anos depois, desistiu de se apresentar no Rock in Rio 2017 no dia marcado, com o público já na fila da Cidade do Rock.

A artista convive com diagnósticos de lúpus e fibromialgia e, na ocasião, disse estar “devastada” (as frases “Brazil, I’m Devastated” e “Ela não vem mais” viraram memes que duram até hoje).

Em outubro último, Gaga afirmou ao “Fantástico”, da TV Globo, que “mal podia esperar” para voltar ao Brasil.

Ontem, em entrevista, sem citar Lady Gaga, Paes declarou que “está bem encaminhado” o show de uma “grande estrela da música” e prometeu anunciá-lo em janeiro. Revelou que horas antes, na madrugada de quarta-feira, havia assinado o memorando de entendimentos em nome da prefeitura.

O evento faz parte do Celebration May, evento anual que o prefeito pretende instituir com shows internacionais (e gratuitos) nas areias de Copacabana na “primeira quinzena do mês”. Madonna se apresentou em 4 de maio, em meio ao “feriadão” do Dia do Trabalho.

Antes que as negociações com a cantora de “Bad Romance” e “Shallow” avançassem, cogitaram-se nos bastidores convites para que o U2 e Beyoncé se apresentassem no Rio, sob o mesmo modelo.

O nome de Lady Gaga, no entanto, foi o que mais prosperou e se manteve viável até aqui. Com o show, a americana deve se apresentar para a maior plateia da carreira, aquecida desde 2008 (quando lançou o álbum de estreia, “The Fame”).

O mesmo recorde foi garantido por Madonna, diante de 1,6 milhão de pessoas. Até aqui, a maior audiência de Gaga beirou 80 mil espectadores em Paris, em 2022

Dedicada principalmente ao cinema nos últimos dois anos (ela acaba de protagonizar “Coringa 2”), Lady Gaga está prestes a lançar seu sétimo álbum, previsto para fevereiro.

Conhecida pelas performances enérgicas e excêntricas, bem como pelos figurinos exóticos, está acostumada a sair em turnê após os lançamentos de seus CDs. Ela estará no festival Coachella, na Califórnia, em abril.

*Com informações do OGlobo

