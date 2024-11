Câmara de Manaus anula provas de concurso para cargo de auditor

Objetivo da anulação é preservar a lisura do concurso público e garantir condições iguais para todos os candidatos inscritos no certame

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) informa que anulou a prova do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno – Nível Superior, realizada no dia 17 de novembro.

A decisão do presidente da Casa Legislativa, vereador Caio André (União Brasil), que foi publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal desta quinta-feira (28), é baseada em registro feito em Ata de Sala, na sala 8 da Escola Estadual de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, onde consta ocorrência de rompimento de um dos lacres do malote de provas.

O objetivo da anulação é preservar a lisura do concurso público e garantir condições iguais para todos os candidatos inscritos no certame, de forma que não haja qualquer dúvida sobre a licitude do concurso.

O Ato da Presidência nº 314/2024 determina ao Instituto Acesso, banca organizadora do certame, que apresente data para realização de nova prova para o referido cargo.

