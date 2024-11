Dólar renova máxima histórica e fecha a R$ 5,99 após pacote fiscal e isenção do IR

O dólar encerrou a sessão em alta firme nesta quinta-feira (28), após ter superado a marca de R$ 6 pela primeira vez na história com a reação negativa do mercado ao anúncio do pacote fiscal e isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil.

O dólar à vista encerrou a sessão com uma alta de 1,30%, a R$ 5,9910 na venda, sendo a maior cotação nominal de fechamento da história. Já o Ibovespa, por sua vez, terminou o pregão com uma queda de 2,40%, a 124.610,41 pontos, registrando a mínima desde meados do ano.

O dia é marcado sem a referência das bolsas em Wall Street, que estão fechadas nesta quinta devido feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Rui Costa (Casa Civil) apresentam nesta quinta-feira (28) os detalhes das medidas divulgadas na véspera.

Também participam do evento os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) e Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

A apresentação está sendo feita no Palácio do Planalto.

Haddad anunciou na noite desta quarta-feira (27) um aguardado conjunto de medidas para controle de gastos e uma das promessas de campanha do Luiz Inácio Lula da Silva (PT): a isenção do IR aos contribuintes que ganhem até R$ 5 mil por mês.

Segundo o ministro, a isenção deve ter impacto fiscal de R$ 35 bilhões – valor abaixo do previsto por analistas do mercado, que previam soma de ao menos R$ 45 bilhões.

A medida – que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso -, deve entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, pontou Haddad.

Durante a apresentação, Haddad também disse que a reforma da renda pressupõe “neutralidade tributária”.

“A reforma tributária não visa nem aumentar, nem diminuir a arrecadação, o objetivo da reforma tributária é buscar e eficiência e justiça tributária”, pontuou.

Pacote fiscal

O governo também detalhou sobre o pacote de ajuste fiscal. As propostas anunciadas por Haddad preveem uma economia de R$ 70 bilhões pelos próximos dois anos que, segundo o ministro, “consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país”.

As sinalizações de medidas para corte de gastos pelo ministro da Fazenda vêm sendo divididos em seis frentes:

Limitação do avanço do salário mínimo dentro do arcabouço (podendo crescer ao máximo 2,5% somados à inflação) Correção do limite de acesso ao abono salarial pela inflação até que o teto caia a um salário mínimo e meio Mudanças na aposentadoria militar, com idade mínima para ir à reserva e limitação na transferência de pensões; Sujeição de agentes públicos ao teto constitucional, o que levaria ao fim dos chamados “supersalários”; Crescimento das emendas globais dentro do arcabouço e destinação de 50% das emendas de comissão para a saúde Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de fraudes e distorções, especialmente para o BPC (antiga aposentadoria por invalidez)

As medidas apresentadas por Haddad ainda precisam ser votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. O ministro da Fazenda afirma ter “esperança” de uma aprovação das propostas ainda neste ano, mesmo com o calendário apertado e outras pautas na fila.

O plano foi recebido por críticas do mercado devido à timidez das medidas de corte de gastos sinalizadas e à apresentação “casada” de mudanças na tabela do imposto de renda.

A analista Solange Srour, apontou que falta ousadia para a medida.

Segundo Srour, o pacote apresenta limitações significativas no controle efetivo dos gastos públicos. Embora as medidas possam resultar em um crescimento menor das despesas, a analista acredita que não serão suficientes para se adequar ao novo arcabouço fiscal proposto pelo governo.

Na mesma linha, o analista Tony Volpon afirmou que a apresentação do ministro da Fazenda caracterizou como um “vídeo de campanha” em vez de um anúncio efetivo de medidas econômicas.

Segundo o especialista, a forma como o pacote foi divulgado passa a impressão de que o governo, fora da equipe econômica, não compreendeu a importância de vender essas medidas como positivas.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱