Quintas de São José do Rio Negro será primeiro condomínio residencial com concierge no AM

Localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, o Quintas de São José do Rio Negra acaba de firmar uma parceria com a Allo Administração Patrimonial, tornando-se o primeiro condomínio residencial do estado a oferecer serviços personalizados de concierge.

A novidade transforma o empreendimento em uma experiência de luxo, com conforto, praticidade e comodidade dignos de um resort.

“Com o serviço de concierge, o Quintas se diferencia no mercado, inclusive em nível nacional”, destaca o sócio-diretor da Allo, Carlos Ataul.

Atualmente, a empresa presta serviço de gestão de hotelaria cinco estrelas para dois empreendimentos comerciais na cidade, o Britannia Park Offices no Reserva Inglesa e o Cristal Tower no Manauara Shopping.

E é por conta do sucesso desses condomínios, que o diretor da incorporadora BTP Urbanismo responsável pelo Quintas, João Batista Pi, afirma que a escolha do parceiro para a prestação do serviço de concierge não foi uma tarefa difícil.

“A nossa ideia é levar essa experiência diferenciada para os nossos condôminos”, destacou.

Com essa parceria, os moradores do Quintas terão acesso a uma infinidade de serviços que irão trazer tranquilidade para as suas rotinas, entre eles: limpeza de piscina, jardinagem, diaristas, babysitter, motoboy, garçom, barman, compras expressas, organizador de eventos, churrasqueiro, lavanderia, banho e tosa de pets, manicure e maquiagem, lavagem de veículos a seco, personal trainer, aulas de tênis e golfe, animadores de eventos, além do desenvolvimento e implementação de um calendário de eventos sociais, como Dia das Crianças, Dia das Mães, Halloween, Dia dos Pais e colônia de férias.

“Essa programação de eventos vai contribuir para que haja a integração dos moradores do Quintas, permitindo um ambiente onde eles possam criar laços, ter uma boa convivência, se sentir acolhidos e parte de uma grande comunidade”, afirma o sócio-diretor da Allo, Carlos Ataul.

A expectativa é que a Allo realize também a implantação de shuttle, que é um serviço de transporte feito de um ponto a outro.

Os moradores do Quintas poderão fazer o trajeto do passageiro entre o condomínio e o aeroporto (e vice-versa).

Outra comodidade é a instalação de uma loja de conveniência dentro do empreendimento. Dessa maneira, os condôminos não precisarão sair para comprar pequenos itens de alimentação, limpeza e higiene pessoal.

Quintas: um empreendimento de alto padrão

Com 700 mil metros quadrados de área total, o Quintas de São José do Rio Negro se destaca no mercado imobiliário de Manaus, oferecendo infraestrutura completa e uma série de comodidades exclusivas para seus moradores.

Além de ser uma excelente opção para moradia e lazer, o empreendimento apresenta um potencial de valorização expressivo, com expectativa de retorno financeiro superior a 100% em até três anos.

Entre as comodidades oferecidas, estão três clubes, quadras esportivas, parque aquático, academia, brinquedoteca, trilha verde, mirante, e uma capela.

No futuro, os moradores terão à disposição uma hípica com capacidade para 100 cavalos, uma marina para 200 lanchas ou jet-skis, um heliponto para três helicópteros, campo de golfe e quadra de tênis.

Com apenas 194 lotes, dos quais 65% já foram vendidos, o Quintas oferece terrenos a partir de 1.500 metros quadrados, cercados por uma área verde preservada.

O empreendimento conta ainda com energia elétrica subterrânea e vias pavimentadas com piso intertravado, destacando-se como uma inovação no setor da construção civil no Amazonas.

*Com informações da assessoria

