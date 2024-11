Movimento Marujada empossa nova diretoria nesta sexta (29) em Manaus

O Movimento Marujada, associação cultural de utilidade pública sediada em Manaus, promove nesta sexta-feira (29/11) assembleia de posse da nova diretoria. Beto Vital e Moza Santana, da chapa “Em Movimento”, serão aclamados presidente e vice-presidente, respectivamente. A candidatura foi a única inscrita e homologada pela Comissão Eleitoral.

A assembleia de aclamação e posse de Beto Vital e Moza Santana ocorre na sede do Atlético Rio Negro Clube, a partir das 19 horas, com a presença dos associados.

Nova diretoria – Sócio fundador, Sérgio Roberto Vital Nogueira foi presidente do Movimento Marujada no triênio 2018-2020, gestão que foi prorrogada por mais um ano em assembleia. Walcilene Santana Araújo é sócia efetiva e atua na operacionalização do Bar do Boi.

Atual gestão – Em mensagem dirigida aos associados, o atual presidente do Movimento Marujada, Rogério Jesus, celebra o êxito de sua gestão, ao lado do vice-presidente Osivaldo Pereira. Roca e Sico administraram a associação no triênio 2022-2024.

“Foi um trabalho de dedicação e de paixão pelo caprichoso, e que mostra que nem sempre é necessário ser especialista em comércio ou em produção cultural para obter sucesso nos eventos, quando executado com bom senso e destemor, e acima de tudo com transparência”, disse em trecho da mensagem.

Histórico – Oficialmente fundada em 04 de dezembro de 1996, a Associação Cultural Movimento Marujada tem suas origens no pioneiro e tradicional “Bar do Boi” quando, no feriado de 1º de maio de 1988, um grupo de parintinenses que residiam em Manaus reuniu-se para celebrar o amor por sua terra natal, e apoiar a divulgação do Festival Folclórico de Parintins, e as apresentações do Boi Caprichoso.

