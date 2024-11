Homem agride mãe e irmã após não conseguir dinheiro para bebida no AM

Suspeito lesionou as vítimas com socos e esganadura

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29), por lesão corporal no contexto de violência doméstica praticada contra a própria mãe, de 57 anos, e a irmã, de 25 anos, em Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da DEP de Manacapuru, as diligências foram iniciadas imediatamente após o recebimento de denúncias informando que o homem havia agredido fisicamente as vítimas.

“Com base nas informações recebidas, nós, em conjunto com a PMAM, nos deslocamos até o local indicado na denúncia e constatamos que o suspeito lesionou as vítimas com socos e esganadura. Apuramos que ele exigiu dinheiro para comprar bebidas alcoólicas e, diante da recusa, passou a agredi-las”, explicou a delegada.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Ele será submetido a audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

