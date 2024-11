Influenciadora é banida de academias por gravar vídeos obscenos

A influenciadora Indianara Jung, de 32 anos, foi banida das academias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul após gravar vídeos em que encostava as partes íntimas, por cima das roupas, nos aparelhos de musculação.

Indianara é natural do Rio Grande do Sul e produz material para a plataforma Onlyfans, onde publica imagens de cunho sexual. Na sua conta do TikTok, a influenciadora causou polêmicas nos últimos meses após viralizar com diversos vídeos em que aparece fazendo movimentos obscenos nos horários comerciais das academias, inclusive com outros alunos ao fundo.

“Por isso limpo todos os aparelhos antes de usar”, escreveu uma usuária no TikTok. “Esse vídeo é o motivo de eu fazer exercícios em casa e não na academia”, disse outro. Ela também costuma publicar outras imagens obscenas em locais públicos de Florianópolis.

O NSC Total tentou contato com a influenciadora, que não respondeu aos questionamentos.

Influenciadora foi banidas das academias de SC

A rede de academias Wave, que tem seis unidades no Litoral Norte de Santa Catarina, afirmou à Folha de S.Paulo que cancelou a matrícula da influenciadora. A academia Physical, de Sapiranga (RS), também confirmou o banimento da mulher.

Ela gravou ainda conteúdos na rede Planet Fitness, que não se manifestou sobre os casos. O NSC Total também procurou as empresas, mas não teve retorno até a publicação.

*Com informações do NSC Total

