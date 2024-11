Corpo de adolescente de 12 anos que caiu em bueiro é encontrado

Amanda Teles voltava da escola quando foi surpreendida pela enxurrada e acabou caindo no bueiro

O corpo da adolescente Amanda Teles, de 12 anos, que desapareceu após cair em um bueiro na quarta-feira (27), em Dias D’Ávila (BA), na Região Metropolitana de Salvador, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (29). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A jovem voltava da escola quando foi surpreendida pela enxurrada e acabou caindo no bueiro. Depois do ocorrido, as tampas de inspeção foram retiradas, mas devido ao grande volume de água, a vítima não foi localizada rapidamente.

Além dos profissionais do Corpo de Bombeiros, foram utilizadas câmeras submersas, cedidas por uma empresa privada especializada nesse tipo de atividade, que auxiliaram nos trabalhos de resgate.

As buscas foram feitas pelas galerias que compõem a rede de esgotamento da região, seguindo pelo córrego de escoamento.

Vítimas das chuvas

Mais cedo, na manhã desta sexta-feira, o corpo do jovem Paulo Andrade, de 18 anos, desaparecido em Salvador após um deslizamento de terra na quarta-feira (27), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

O rapaz estava no banheiro de uma casa, no bairro Saramandaia, que foi soterrada durante as fortes chuvas que atingem a capital baiana nos últimos dias.

Paulo estava dentro de casa com a mãe e o irmão quando a casa desmoronou. Além dos três, um vizinho, de 30 anos, também foi soterrado.

Heitor Andrade, de 6 anos, sua mãe, Diane Andrade, de 32 anos, e o vizinho Adriano, de 30 anos, tiveram ferimentos leves e foram resgatados no primeiro dia do desastre.

Gerson Alexandrino Santos Júnior, que morava em outro imóvel que também foi atingido pelo deslizamento, foi sepultado no fim da tarde desta quinta-feira (28).

O jovem, de 23 anos, estava deitado em uma cama quando o soterramento aconteceu. Ele morava com a mãe e o padrasto, um casal de idosos, que conseguiram fugir e ficaram apenas com escoriações leves.

