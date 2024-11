Brasileiro de 112 anos se torna o homem mais velho do mundo

Um cearense de 112 anos foi confirmado como o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records, o Livro dos Recordes, na quinta-feira (28). O brasileiro assume o marco após a morte do britânico John Tinniswood, na última segunda-feira (25), aos 112 anos.

Nascido em Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, em 5 de outubro de 1912, João Marinho Neto foi reconhecido anteriormente como o homem vivo mais velho do Brasil e da América Latina. Ele é também o último sobrevivente dos nascidos em 1912.

Casado com Antonia Rodrigues Moura, o recordista é pai de seis filhos vivos e avô de 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos. Atualmente vive em Apuiarés, no interior do Ceará.

Ao ser questionado sobre sua longa vida, João disse que o segredo é estar cercado de boas pessoas e manter seus entes queridos por perto.

*Com informações do SBT News

