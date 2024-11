Falso agente federal é preso ao furtar rolos de papel higiênico em shopping de Manaus

Suspeito, que foi preso dentro do banheiro do centro comercial, se identificava como agente da Polícia Federal

Um homem de 50 anos foi preso, na noite de quinta-feira (28), suspeito de tentar furtar dez rolos de papel higiênico em um shopping, localizado no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os policiais militares foram acionados, por volta das 23h, informando que um homem havia furtado uma caixa lacrada, contendo dez rolos grandes de papel higiênico, em um shopping, localizado na avenida Djalma Batista.

No local, o vigilante, que estava monitorando o homem, informou aos PMs a localização do suspeito, que foi preso dentro do banheiro do centro comercial.

Com ele, foi encontrada a caixa com os itens e um documento que o identificava como agente da Polícia Federal.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

