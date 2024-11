Black Friday: Procon-AM autua lojas de departamento por maquiagem de preços

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) encerrou nesta sexta-feira (29) a campanha de fiscalização e orientação acerca das promoções nas lojas por conta da Black Friday.

Em um centro de compras na Zona Centro-Sul de Manaus, duas lojas de departamento foram autuadas por divergência e maquiagem de preço.

As ações de inspeção e orientação sobre as promoções alcançaram cerca de 200 lojas em dez shoppings da capital entre os dias 1° e 29 de novembro. A campanha de fiscalização foi realizada em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM (CDC-Aleam).

Conforme o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, as iniciativas do órgão têm o objetivo de proteger o consumidor durante este período de grande movimentação no comércio, impulsionado pelo pagamento do 13º salário.

“O consumidor manauara deve manter-se atento a tabela de preço, verificar antes de ir às compras, tirar prints do valor que estava e comparar com o atual para que não caia em golpes, principalmente nesta época em que o mercado está aquecido com o 13º”, disse Fraxe.

Na primeira loja o órgão constatou uma divergência de preços: enquanto a placa indicava que o produto de cabelo estava em promoção por R$ 49,90, a etiqueta mostrava que o valor havia sido reduzido de R$ 55,90 para R$ 39,90, quando o preço original deveria ser R$ 49,90.

Além disso, uma carteira foi encontrada com um preço promocional anunciado, mas a etiqueta exibindo o valor original. Também foram encontrados seis frascos de máscaras faciais com indícios de fraude no preço.

Na segunda loja foi verificado que alguns vestidos estavam com uma sobremarcação sobre o preço original, simulando um desconto de 50%, quando, na realidade, o desconto real era de apenas 30% em relação ao valor anterior.

Ambas as lojas violaram o artigo 6º, inciso III, e o artigo 39, incisos IV, V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além da Lei Federal nº 8.078/90.

Segundo o chefe de departamento do Procon-AM, Pedro Malta, as lojas serão notificadas para apresentar sua defesa, com as notificações sendo enviadas a partir da próxima semana.

“Os estabelecimentos terão um prazo de dez dias para enviar as justificativas necessárias. As possíveis multas serão definidas após o recebimento das informações sobre o capital social das empresas, para que os valores possam ser calculados adequadamente.”, disse.

Formulário de denúncias

O Procon lançou, na segunda-feira (18), um novo formulário de denúncias para facilitar a comunicação entre a população e o órgão de defesa do consumidor.

O link de acesso está disponível no site oficial do Procon-AM, por meio do https://www.procon.am.gov.br/. No site, o consumidor pode relatar irregularidades e práticas abusivas de forma rápida e detalhada com fotos e capturas de tela.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱