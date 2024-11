Advogada flagrada com drogas em carro é presa em Manaus

Prisão ocorreu após solicitação do Ministério Público do Amazonas (MPAM)

A advogada Suiane Vitória da Silva Doce, que foi flagrada com droga em um carro no último dia 21, foi presa preventivamente nesta sexta-feira (29), em Manaus.

A prisão ocorreu após solicitação do Ministério Público do Amazonas (MPAM), que investiga a decisão de soltura.

No dia da ocorrência, a Polícia Militar encontrou 10 kg de cocaína no carro da advogada e de seu marido. O homem foi preso em flagrante e Suaine foi liberada pelo delegado de plantão do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O MPAM disse que não houve fundamentação formal por parte do delegado para a decisão de validar a prisão do homem e não aplicar o mesmo procedimento à advogada.

“O procedimento foi aberto para investigar a existência de algum crime, alguma omissão, de uma forma geral, ilegalidades, o que houver no âmbito criminal relativamente a esse contexto dessa lavratura desse flagrante, envolvendo essas pessoas”, informou o promotor Armando Gurgel.

O órgão também pontuou que vai investigar a prática de flagrantes virtuais ou remotos, onde decisões são tomadas por videoconferência, sem contato direto com provas materiais e testemunhais.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱