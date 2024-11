Carretas da Saúde ampliam atendimento nas Zonas Leste e Sul de Manaus

A partir desta segunda-feira (2), a Carreta da Saúde do Governo do Amazonas estará no estacionamento do Shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, oferecendo exames de mamografia e ultrassonografia. Simultaneamente, outra unidade e o Tomógrafo Móvel continuarão atendendo no bairro Educandos, Zona Sul da capital, até o dia 6 de dezembro. Na zona leste, a meta é oferecer 3.080 exames neste período.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, o objetivo é levar os serviços da rede pública para mais perto da população, facilitando o acesso dos usuários do sistema. O horário dos atendimentos nas carretas é das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

“Onde as carretas chegam, nós observamos que a adesão é muito boa e isso mostra como é importante facilitar o acesso aos serviços na rede pública, principalmente para aquelas pessoas que moram mais distantes. Por isso, estamos trabalhando firme para intensificar essas ações, levando atendimento de qualidade à nossa população”, reforça a secretária da SES-AM.

Em novembro, a Carreta da Saúde também esteve no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste, no bairro Compensa, onde realizou 1.000 atendimentos, sendo 759 ultrassonografias e 241 mamografias.

Carreta de Tomografia no Educandos

A Carreta da Saúde e o Tomógrafo Móvel vão permanecer com o atendimento no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, próximo ao antigo Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, até a próxima sexta-feira (06.12). No local, desde o dia 11 de novembro, estas unidades já realizaram mais de 1.375 exames, 464 deles de tomografias.

Além de mamografia, as Carretas da Saúde oferecem exames de ultrassonografia de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, mama, de próstata via abdominal, de aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica.

Já a Tomógrafo Móvel oferta exames de tórax, abdômen, crânio, pelve, extremidades e colunas cervicais, torácicas e lombossacrais. Os atendimentos são exclusivos para adultos.

*Com informações da assessoria

