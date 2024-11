VÍDEO: Eliezer fala sobre estado de saúde do filho Ravi: ‘Doença rara e grave’

Eliezer usou suas redes sociais neste sábado (30) para compartilhar atualizações sobre a saúde de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube. O recém-nascido está internado, enfrentando uma doença rara e grave, mas, segundo o ex-BBB, ele está respondendo bem ao tratamento.

Nos stories do Instagram, Eliezer comentou sobre a situação do bebê, sem revelar o nome da doença, mas descrevendo-a como algo desafiador tanto para a família quanto para os médicos. “O quadro dele tem sido difícil, e estamos lidando com uma condição rara e séria para um bebê a termo, não prematuro. É complicado, nem sei como explicar. Estamos aprendendo mais a cada dia”, explicou.

Apesar das dificuldades, Eliezer fez questão de ressaltar que Ravi tem reagido positivamente ao tratamento. “O mais importante é que ele está bem. Mesmo com algo grave e raro, ele está reagindo de forma surpreendente, o que impressiona até os médicos, pois normalmente bebês com essa condição pioram rapidamente. Ele está bem e isso é um alívio”, contou.

O influenciador também aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que a família tem recebido. “Quero agradecer de coração todo o carinho que temos recebido, as orações, as mensagens e todo o amor. É algo que nem palavras conseguem expressar. Não temos como retribuir tudo isso, mas somos muito gratos”, disse Eliezer, visivelmente emocionado com o apoio do público.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱