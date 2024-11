Amazonas Meu Lar impulsiona construção civil com 22 mil novas moradias e 55 mil empregos previstos

O programa habitacional do Governo do Estado tem investimento estimado em R$ 4,7 bilhões, entre recursos estaduais e federais

O Amazonas Meu Lar, maior programa habitacional da história do estado, ajuda a impulsionar a construção civil com a previsão de beneficiar 22 mil famílias com unidades habitacionais, 13 mil delas com subsídio estadual, além da geração de 55 mil empregos. O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, entre recursos estaduais e federais.

Os dados foram destacados pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo, durante a abertura da Contrunorte 2024, a maior feira de negócios da construção civil da Região Norte. O evento começou nesta sexta-feira (29/11) e segue até domingo (01/12), das 14h às 21h, no Studio 5 Centro de Convenções.

“O Amazonas Meu Lar tem o objetivo de entregar 22 mil novas unidades habitacionais, 13 mil delas adquiridas com o subsídio estadual na entrada. Esse conjunto de obras vai impulsionar o mercado da construção civil aqui na capital e também no interior, gerando cerca de 55 mil empregos até o final de 2026”, afirmou o secretário.

Para viabilizar o Subsídio Entrada do Meu Lar, o Governo do Amazonas vai repassar R$ 446 milhões à Caixa Econômica Federal até 2027. A linha de atendimento auxilia as famílias na entrada do financiamento de unidade habitacional pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

Maquete gigante

No estande do Amazonas Meu Lar, o público pode conferir a maquete gigante do Programa Social e Ambiental de Manaus (Prosamin+) da comunidade da Sharp, onde cerca de 600 das 700 unidades habitacionais projetadas pelo programa estão sendo construídas. Também é possível obter informações sobre o Subsídio Entrada do Meu Lar, que auxilia as famílias dentro da faixa de renda do programa, na entrada do financiamento de unidade habitacional.

“É importante que a população tenha acesso às informações sobre o programa habitacional do Governo do Estado e que, também, possam tirar todas as dúvidas e conhecer mais sobre as linhas de atendimento, tendo em vista que são várias, como o subsídio estadual Entrada do Meu Lar de até R$ 35 mil para o financiamento do primeiro imóvel, assim como as unidades habitacionais em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, que contará com os novos residenciais em várias zonas de Manaus”, afirma o secretário da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar é executado pela Sedurb, Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect). Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária.

O programa alcançou, até o momento, 23.132 famílias. Dessas, 5.827 foram atendidas com soluções de moradia e 17.305 com regularização fundiária. Ao todo, foram pagas mais de 135 mil soluções em forma de bolsa moradia transitória, auxílio aluguel, bônus moradia, indenizações, auxílio moradia e subsídios emergenciais.

