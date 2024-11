Jovem paraense morre na Ucrânia enquanto atuava como voluntário na guerra

Um jovem identificado como Tiago Nunes, de 19 anos, natural de Rurópolis, no sudoeste do Pará, morreu enquanto atuava como voluntário na guerra da Ucrânia. A informação foi confirmada pela prefeitura de sua cidade, que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais na sexta-feira (29). A morte de Tiago ocorreu na quinta-feira (28), mas ainda não há detalhes sobre as circunstâncias exatas do falecimento.

Amigos de Tiago compartilharam nas redes sociais que ele estava na Ucrânia há pouco mais de 15 dias, atuando ao lado das forças ucranianas no conflito contra a invasão russa.

De acordo com familiares, o jovem partiu para a Europa sem informar o verdadeiro destino. Inicialmente, ele disse que viajaria para Manaus (AM) e, após sua partida em 28 de outubro, entrou em contato com a mãe, afirmando que estava na França. Somente recentemente, Tiago revelou à família que estava, na verdade, na Ucrânia, realizando o sonho de lutar pela causa ucraniana.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o traslado do corpo de Tiago para o Brasil. A comunidade de Rurópolis está em luto pela perda do jovem, que, segundo amigos e familiares, se dedicou a uma causa nobre, mesmo em meio aos perigos do conflito.

*Com informações G1

