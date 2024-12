VÍDEO: Mulher tem perna arrancada em acidente grave na Avenida das Torres, em Manaus

A mulher estava na garupa da moto no momento da colisão

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na manhã deste sábado (30) na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus, resultou na amputação da perna de Jaliciane Batista, que estava na garupa da moto.

Testemunhas relataram que a carreta estava em alta velocidade quando colidiu com a motocicleta, lançando tanto a passageira quanto o condutor ao chão. O impacto foi tão forte que Jaliciane teve a perna arrancada no local, enquanto o motociclista, gravemente ferido, foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar.

Jaliciane foi encaminhada ao Hospital João Lúcio para os primeiros atendimentos, mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

As autoridades seguem investigando as causas do acidente.

